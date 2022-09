Com ‘lei do ex’ de Haaland, City vence Dortmund de virada na Champions

Nesta quarta-feira, Manchester City e Borussia Dortmund se enfrentaram pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No Etihad Stadium, o time de Pep Guardiola saiu atrás após gol de Bellingham, mas John Stones e Erling Haaland, ex-jogador do time alemão, garantiram a virada e o triunfo por 2 a 1.

Com o resultado, os ingleses lideram o grupo G, com seis pontos. Já o Dortmund fica na vice-liderança, com três. Na próxima rodada, que será disputada após a Data Fifa, o Manchester City recebe o Copenhague, no dia 5 de outubro, às 16 horas (de Brasília). O Borussia Dortmund, por sua vez, visita o Sevilla, no mesmo dia e horário.

O jogo

Pep Guardiola escalou o Manchester City com: Ederson; Aké, Akanji e Stones; Cancelo, Gundogan (Bernardo Silva), Rodri e De Bruyne; Mahrez (Julián Álvarez), Haaland e Grealish (Foden).

Já Edin Terzic escalou o Borussia Dortmund com: Meyer; Meunier, Sule, Hummels e Raphael Guerreiro; Ozcan, Emre Can, Reus, Bellingham e Reyna (Malen); Modeste (Schlotterbeck).

O primeiro tempo teve pouca movimentação e chances de gol para os dois lados. Os ingleses tiveram 64% de posse de bola, mas finalizaram apenas quatro vez, nenhuma no alvo, enquanto os alemães chutaram apenas uma vez, sem grande trabalho para Ederson.

Na segunda etapa, o Dortmund teve uma grande chance de abrir o placar aos sete minutos. Reus recebeu dentro da área em profundidade, driblou Akanji e, cara a cara com Ederson, acabou finalizando para fora.

Aos 11, o time de Edin Terzic abriu o placar. Reus pegou a sobra na área e levantou para Jude Bellingham se antecipar à marcação e cabecear para o fundo das redes.

O City conseguiu o empate aos 34 minutos. John Stones bateu forte de fora da área e estufou as redes.

E a virada veio quatro minutos depois. João Cancelo cruzou de três dedos e Haaland, para fazer valer a “lei do ex”, deu uma “voadora” na bola e mandou para dentro da meta.

Copenhague x Sevilla

Também nesta quarta-feira, no outro jogo do grupo G, Copenhague e Sevilla se enfrentaram na Dinamarca. A partida terminou empatada por 0 a 0.

Com o resultado, as equipes somaram o primeiro ponto na competição. Os dinamarqueses ficam na terceira colocação, e os espanhóis na lanterna.