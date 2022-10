Com lesão no joelho, Reece James está fora da Copa do Mundo pela Inglaterra

Neste sábado, o Chelsea divulgou que o lateral direito Reece James deve estar fora dos gramados pelos próximos dois meses. Com isso, o jogador não poderá disputar a Copa do Mundo com a seleção da Inglaterra.

“Após a lesão no joelho sofrida em nosso jogo fora de casa contra o Milan, Reece recebeu tratamento do departamento médico do Chelsea e visitou um especialista neste fim de semana. Após consulta entre todas as partes, Reece agora passará por um programa de reabilitação e deverá ficar fora por oito semanas”, comunicou o Chelsea em nota oficial.

Com a lesão de Reece James, a seleção inglesa ganha mais um problema na lateral direita. Kyle Walker, no Manchester City, e Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, também estão lesionados e preocupam.

Na atual temporada, Reece James entrou 12 vezes pelo Chelsea. Marcou dois gols, contra Tottenham no Campeonato Inglês, e diante do Milan na Liga dos Campeões, e deu duas assistências.