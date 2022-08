Com manchas na pele, Catia Fonseca alerta para sequelas da Covid

Catia Fonseca, apresentadora do Melhor da Tarde, da Band, aproveitou o espaço no programa para conversar com os telespectadores sobre a recuperação da Covid. Mesmo tendo apenas sintomas leves da doença, ela descobriu sequelas após uma bateria de exames.

“A gente tem que tomar muito cuidado. Mesmo que a gente fale assim: ‘Ah, mas a minha Covid foi fraquinha. Porque eu falei para ela [médica cardiologista], vira e mexe, eu fico toda empipocada de alergia, desde que eu tive Covid. Meu Covid foi fraco. Então, para mim, deu start na alergia, que eu já sou mais alérgica”, explicou.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, seis a cada 100 pessoas infectadas podem sofrer algum tipo de manifestação. Semelhantes às manchas provocadas por doenças como sarampo e dengue, tais lesões podem confundir as pessoas. No entanto, esses danos costumam surgir junto a outros sintomas, como febre, tosse e falta de ar, e desaparecem conforme o paciente se recupera.

