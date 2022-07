Com Messi de modelo, Argentina lança uniforme para a Copa do Mundo do Catar

A Argentina lançou um novo uniforme, que será usado durante a Copa do Mundo no Catar, entre novembro e dezembro deste ano. Como é tradicionalmente, o azul e o branco são as cores predominantes no equipamento.

A Associação de Futebol Argentino (AFA) divulgou fotos do craque Lionel Messi vestindo o novo uniforme. Em um vídeo promocional, outros jogadores como Otamendi, Di María, Lo Celso, De Paul e Joaquin Correa divulgaram as vestimentas.

A Argentina chega para a Copa do Mundo como atual campeã da Copa América e da Finalíssima. No torneio da América do Sul, bateu o Brasil em pleno Maracanã por 1 a 0 e, contra Itália, em Wembley, venceu por 3 a 0.

Os argentinos vão estrear no Catar diante da Arábia Saudita no dia 22 de novembro. Além disso, o time de Lionel Scaloni vai encarar México e Polônia na fase de grupos.