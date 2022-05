Com mostra de cinema, oficinas e roda de conversa, Bienal em SP propõe reflexão sobre papel do lixo

A cidade São Paulo recebe a primeira edição da Bienal do Lixo a partir desta sexta-feira, 27.Com tema “Meu Impacto Minha Responsabilidade”, a programação conta com discussão sobre os resíduos sólidos, gestão desses materiais e mitos e fatos sobre o impacto e a possibilidade de criar energia a partir dos resíduos. Além disso, também está prevista uma conversa sobre a energia fruto dos resíduos. “Temos uma programação rica na biblioteca do Parque Villa-Lobos. Vamos ter praticamente 10 diz de painéis falando de vários temas, como a transformação que a arte para trazer para as pessoas e a nossa intenção é impactar as pessoas com as nossas obras, causar reflexão e mudança de hábito”, menciona Mário Farias, direto de novos negócios da Bienal do Lixo. Segundo ele, os participantes podem levar lixos eletrônicos e resíduos recicláveis para descarte no local. “Essa reflexão da transformação do lixo. Será que o lixo é o final ou é o início de tudo?”, questiona Mário Farias, propondo uma reflexão sobre a reciclagem e o papel do lixo.

“Brasil perde quase R$ 17 bilhões por não reciclar, então é uma transformação e evolução de todo mundo. É uma causa nobre para o planeta e para as pessoas também”, conclui. Neste sábado, 28, a Bienal vai contar com uma mostra de cinema a partir das 14 horas e oficinas das 10h às 16 horas. Os visitantes que passarem pelo Parque Villa-Lobos poderão ver obras construídas com o lixo sendo a matéria-prima, a exemplo de pneus, usados para fazer esculturas que estão em exposição e tampinhas de garrafa, utilizadas para a construção de um painel. O evento, totalmente gratuito e acessível para deficientes, acontece até o dia 5 de junho, das 10h às 18 horas.

*Com informações da repórter Nanny Cox