Com mudança de presidente, Petrobras terá que eleger novo conselho

Logo após o anúncio pelo governo federal – leia-se Ministério das Minas e Energia – sobre a troca na presidência da Petrobras, a estatal soltou nota em que destaca a solicitação do ministério, via ofício, nesta segunda-feira (23/5), para a convocação de assembleia geral de seu Conselho de Administração.

Na ocasião, serão oficializadas a destituição do atual presidente da empresa, José Mauro Ferreira Coelho, e a indicação do novo nome, Caio Mario Paes de Andrade, que ocupava uma secretaria do Ministério da Economia, a de Desburocratização, sob o comando do ministro Paulo Guedes.

“O ofício solicita, ainda, que Caio Mario Paes de Andrade seja, posteriormente, avaliado pelo Conselho de Administração da Petrobras para o cargo de presidente”, diz a Petrobras, em nota.

A petroleira ressalta, ainda, que uma vez que José Mauro Coelho foi eleito pelo sistema do voto múltiplo na Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de março deste ano, sua destituição, caso aprovada, implicará na destituição dos demais membros do conselho eleitos pelo mesmo processo. Ou seja: a companhia terá que realizar nova eleição para esses cargos.

Leia a íntegra da nota:

E6DAC607-DCC1-4DF5-8D61-8419DCA5A8EE-12431-000005049074C678 by Carlos Estênio Brasilino on Scribd

Carta branca

O governo federal anunciou, na noite desta segunda, que vai trocar José Mauro Coelho, indicado em 6 de abril deste ano e empossado no dia 14 do mesmo mês, por Caio Mário Paes de Andrade, que ocupava uma secretaria do Ministério da Economia, a de Desburocratização, sob o comando do ministro Paulo Guedes.

Paes de Andrade está sendo promovido a presidente da maior estatal brasileira por outro ex-assessor de Guedes, o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, que assumiu no dia 11 deste mês e recebeu “carta branca” de Bolsonaro para mexer na Petrobras. Com autonomia, Sachsida solicita a troca.

