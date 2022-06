Com Neymar como dúvida, Brasil encara a Coreia do Sul em amistoso

No ano em que completa 20 anos da conquista do penta da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira está de volta à terra em que brilhou para bordar a quinta estrela. Hoje, o Brasil encara a Coreia do Sul, no primeiro dos dois amistosos que vai fazer na Coreia e no Japão como parte da preparação para a Copa do Mundo, em novembro, no Catar.

A bola rola a partir das 8h (horário de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo, em Seul, capital da Coreia do Sul. O local, que foi palco de três jogos do Mundial de 2002, vai receber agora os craques que buscam o hexa para o Brasil.

Com algumas vagas abertas na lista de convocados para a Copa do Catar, o técnico Tite quer aproveitar a partida para fazer alguns testes. Mas o treinador também será forçado a fazer mudanças por ordem médica.

A principal dúvida está no ataque. Camisa 10 da Seleção, Neymar deixou o último treino mais cedo após levar um pisão no pé. O atacante não tem presença confirmada na partida. Nas redes sociais, ele postou imagens do local bastante inchado.

Autor do gol do título do Real Madrid na Liga dos Campeões, Vinícius Júnior aparece como provável substituto. Ele disputa vaga com Philippe Coutinho. No gol, Weverton, do Palmeiras, será o titular. Éderson, com lesão na coxa, foi cortado dos jogos.

No meio-campo, Bruno Guimarães começaria a partida contra os coreanos, mas de última hora Tite decidiu mudar e vai escalar Casemiro. No ataque, Richarlison segue mantido como homem de referência enquanto Daniel Alves será o capitão do Brasil.

“Vai ser um bom espetáculo pela característica das duas equipes, que gostam de jogo de bola. Ela (Coreia) tem uma equipe entrosada, o Paulo Bento está desde a Copa do Mundo. […] é uma preparação importante, um momento decisivo que termina uma etapa de Eliminatórias importante. Tem essa concorrência do atleta que quer ir e fomentar essa competição leal entre eles. Eles competem, sim”, afirmou o treinador.

Do outro lado, os olhares estarão voltados para o meia-atacante Son. O jogador do Tottenham, da Inglaterra, é de longe o mais conhecido e o que mais preocupa a defesa brasileira. Son, aliás, recebeu elogios de Tite.

“Como todos nós enxergamos, é um jogador vertical, de finalização, de habilidade, de lance pessoal, de velocidade. Foi goleador da Premier League, o que por si só fala, tem essa característica. Sei que é muito dedicado e concentrado e tem toda uma construção da carreira fazendo por merecer. Não só fruto da qualidade, do dom. Temos cuidado também numa ação ofensiva de estar monitorando o setor dele”, disse.

Depois do jogo contra a Coreia do Sul, o Brasil vai enfrentar o Japão, na segunda-feira (6), às 7h20 (horário de Brasília), no estádio Nacional de Tóquio. A seleção planejava um terceiro amistoso nesta data Fifa, mas a partida contra a Argentina, que seria disputada na Austrália, foi cancelada.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Coreia do Sul – Amistoso

Brasil: Weverton, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison e Vini Júnior (Philippe Coutinho ou Neymar). Técnico: Tite.

Coreia do Sul: Seung-gyu; Tae-hwan, Kwon Kyung-won, Young-gwon e Kim Jin-su; Chang-hoon, Hwang Hee-chan, Jung Woo-young, Sang-ho e Son Heung-min; Hwang Ui-jo. Técnico: Paulo Bento.

Local: Estádio Copa do Mundo (Seul)

Horário: 8h

Arbitragem: Ryuji Sato, auxiliado por Hiroshi Yamauchi e Jun Mihara (trio do Japão)

Transmissão: TV Globo, Sportv e Globoplay.