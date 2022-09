Com Neymar e Vini Jr., Seleção Brasileira se apresenta para amistosos

Com Neymar, do Paris Saint-Germain, e Vinícius Júnior, do Real Madrid, 23 dos 26 jogadores convocados para os amistosos preparatórios da Seleção Brasileira já se apresentaram em Le Havre, na França.

No domingo, Richarlison e Renan Lodi chegaram à concentração. Já nesta segunda-feira (19) foi a vez de mais 21 atletas se juntarem ao grupo.

Dessa maneira, Tite aguarda apenas o goleiro Weverton, o armador Éverton Ribeiro e o atacante Pedro, que atuam no Brasil para completar a delegação. A chegada desses está prevista para a noite desta segunda na França, já que eles entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro nesse domingo.

O primeiro amistoso da Seleção Brasileira será disputado na sexta-feira, contra Gana, em Le Havre, às 15h30 (de Brasília). Os comandados de Tite ainda têm compromisso marcado contra a Tunísia, no dia 27, no Parque dos Príncipes, no mesmo horário.