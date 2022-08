Com novas contratações, Brasileirão bate recordes de estrangeiros

No dia 18 de julho, a janela de transferências do meio da temporada do futebol brasileiro abriu, e, com isso, novos jogadores estrearam. Muito desses reforços vieram de fora do país, tornando a atual edição do Brasileirão a que mais estrangeiros atuaram em pelo menos uma partida na história da competição, com 82 atletas. O recorde anterior era de 77 jogadores, em 2020.

E a lista pode ficar ainda maior, já que recém-contratados do Flamengo ainda não estrearam, como o uruguaio Guillermo Varela e o volante chileno Pulgar.

De acordo com o colunista do Uol, Rodolfo Rodrigues, houve um aumento de 800% em relação à 1ª edição dos pontos corridos, em 2003, que teve nove estrangeiros.

Edições do Brasileirão com mais estrangeiros nos pontos corridos (2003-2022): 82 – 2022 77 – 2020 74 – 2021 73 – 2018 68 – 2016 68 – 2017 66 – 2019 52 – 2014 48 – 2015 45 – 2013 42 – 2012 38 – 2009 37 – 2008 35 – 2011 31 – 2010 29 – 2007 28 – 2006 22 – 2005 19 – 2004 9 – 2003 Times que mais usaram estrangeiros O Athletico-PR foi a equipe que mais utilizou estrangeiros nesse Campeonato Brasileiro, com oito jogadores. Em sequência, Atlético-MG, com sete, e Internacional, Palmeiras, Fortaleza e São Paulo, com seis.

Jogadores de outros países no Brasil Dentre os países com mais estrangeiros no Brasil, a Argentina é o país com mais jogadores atuando no país, com 25 nomes. Em seguida, vêm Uruguai (17) e Colômbia (12). Veja a lista:

Argentina – 25 jogadores Uruguai – 17 jogadores Colômbia – 12 jogadores Equador – nove jogadores Paraguai – oito jogadores Chile e Venezuela – quatro jogadores Estados Unidos, Peru e Portugal – um jogador