Com novo parceiro, Marcelo Melo vai à semi do ATP Wiston-Salen (EUA)

O mineiro Marcelo Melo e o novo parceiro, o italiano Simone Bolelli, avançaram às semifinais de duplas do ATP 250 de Winston-Salem (Estados Unidos). Eles se classificaram nesta quarta-feira (24), após derrotarem por 2 sets a 0 o uruguaio Ariel Behar e o equatoriano Gonzalo Escobar, com parciais de 7/5 e 7/5, em 1h30min. Foi a segunda vitória seguida da recém-criada parceria Melo e Bolleli.

“Um jogo muito duro hoje, em que conseguimos usar todas as chances que tivemos. E salvamos uma oportunidade que tiveram no nosso saque. Agora é continuar firme, para ir com tudo nessa semifinal, em busca de mais uma final. É importante ficar com os pés no chão e ir tranquilos. Mas, é uma dupla, um time, que vem jogando muito bem”, disse Melo logo após a vitória.

Os adversários da dupla de Melo na semi serão os vencedores do confronto desta noite entre os norte-americanos Robert Galloway e Alex Lawson contra o australiano Matthew Ebden e o britânico Jamie Murray.

Thiago Monteiro nas quartas de final

Na disputa de simples, o cearense Thiago Monteiro enfrenta às 19h30 desta quarta (24) o francês Benjamim Bonzi pelas quartas de final. O brasileiro já soma duas vitórias seguidas na competição.