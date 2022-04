Com participação brasileira, Real Madrid vence o Getafe pelo Espanhol

Neste sábado, o Real Madrid venceu o Getafe por 2 a 0, no Santiago Bernabéu, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O primeiro gol da partida foi marcado por Casemiro, de cabeça, aos 38 do primeiro tempo, após grande levantamento de Vinicius Jr. Na etapa final, Rodrygo serviu Lucas Vázquez, que ampliou.

Com o resultado, os merengues seguem líderes da competição, com 72 pontos, 12 a mais que o segundo colocado Sevilla. Por outro lado, o Getafe amarga a 14ª posição, com 32 pontos.

Agora, o Real Madrid volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Após vencer na ida por 3 a 1, os comandados de Carlo Ancelotti recebem o Chelsea, na próxima terça-feira. Já o Getafe encara o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, no próximo sábado.

O jogo

Em fase excelente, Karim Benzema balançou as redes logo aos quatro minutos do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 14, Lucas Vázquez finalizou com perigo, mas a bola foi pra fora. Pouco tempo depois, o goleiro Soria fez boa defesa no chute de Valverde.

O Real Madrid estreou o marcador aos 38, em jogada brasileira. Vinicius Jr. fez lançamento de trivela para Casemiro, que cabeceou sem chances para o arqueiro.

A primeira boa oportunidade do Getafe veio aos quatro do segundo tempo, em cabeçada de Mathías Olivera, que foi para fora. Aos 11, Marcelo invadiu a área e chutou forte, mas a bola passou perto da trave. Poucos minutos depois, Vázquez recebeu de Rodrygo, marcou o segundo gol dos donos da casa e garantiu a vitória.