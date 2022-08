Com Patrícia Abravanel, Programa Silvio Santos inclui balé masculino

Após ganhar novo cenário e mais dinâmicas no palco, o Programa Silvio Santos, agora sob comando de Patrícia Abravanel até a volta do comunicador, apostará em algo totalmente inédito na história da atração: a partir do próximo domingo (21/8) o balé feminino, acredite, dividirá espaço com um balé masculino. Isso mesmo! Os ensaios com o grupo de bailarinos também ficou a cargo de Rafinha Viscardi, coreógrafa oficial do SBT.

A primeira edição foi gravada nesta semana ganhou elogios de Patrícia Abravanel, e claro, da tradicional plateia do programa (ou colegas de trabalho, bem como Silvio Santos gosta de chamá-las), formada totalmente por mulheres. Confira fotos em primeira mão aqui na coluna LeoDias!

Serão cinco bailarinos profissionais espalhados entre as bailarinas da clássica atração, que ao longo de mais de três horas no ar mostrarão muita dança ao som do que é tendência musical no Brasil. O Programa Silvio Santos, como se sabe, tem a tradição com musicais no palco, e que agora será reforçado com o novo time inédito.

Além desta novidade, o público de casa ainda verá os quadros de sucesso que fazem a alegria da audiência: Jogo dos Pontinhos, Não Erre a Letra, Desafio Musical, Câmeras Escondidas e mais!

