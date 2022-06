Com pista molhada, Alonso lidera terceiro treino livre para o GP do Canadá

Com a pista molhada, Fernando Alonso foi o piloto mais rápido da terceira sessão de treinos livres do GP do Canadá, realizada neste sábado. O piloto da Alpine fez o tempo de 1min33s836 e superou o francês Pierre Gasly que foi 0s53 mais devagar e ficou na segunda colocação, com 1min33s889.

Na sequência, Sebastian Vettel terminou em terceiro, com 1min33s891, e Esteban Ocon concluiu na quarta posição, com 1min34s003.

Max Verstappen, que tinha liderado os dois primeiros treinos livres, acabou sofrendo com a pista escorregadia e terminou a terceira sessão apenas na nona colocação, com 1min34s616.

Charles Leclerc não registrou tempo no terceiro treino livre. O monegasco trocou o motor de seu carro e vai largar na última fila na corrida deste domingo, que começa às 15 horas (de Brasília). Ainda neste sábado, às 17h, os pilotos voltam para a pista para definir o grid de largada no treino classificatório.