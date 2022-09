Com produção arrasadora, Marina Ruy Barbosa, brilha no Festival de Cinema de Toronto

Com um look super romântico, Marina Ruy Barbosa, marcou presença no “Festival Internacional de Cinema de Toronto 2022”, que teve início no último dia 08 e vai até dia 18 de setembro. A atriz e empresária usou um vestido de tule rosé, com uma flor em 3D, na cor vermelha.

Marina Ruy Barbosa, sempre surpreende com suas escolhas de looks, desta vez ela bateu o recorde de beleza e romantismo com a aposta. Para participar do 47º “Festival Internacional de Cinema de Toronto 2022”, a ruiva elegeu um vestido do estilista, Giambattista Valli, todo na cor rosé, ombro a ombro, de mangas compridas, saia de tule, com leve transparência e uma flor vermelha em 3D, aplicada na frente.

A atriz participou do festival a convite da joalheria italiana Bvlgari, para a noite Marina, usou um conjunto de colar e brincos Diva’s Dream, em ouro branco 18k com diamantes cravejados em javê. Ela compartilhou em suas redes sociais detalhes da produção sensacional. Na legenda, escreveu: “Oi Toronto! Sinto-me tão honrado por representar @bulgari no Festival Internacional de Cinema de Toronto 2022. Obrigado por me convidar! Mal posso esperar para seguir a jornada dos bastidores de uma criação de jóias alta ”.

Marina Ruy Barbosa, combina batom com detalhe do vestido Impecável, a beleza de Marina Ruy Barbosa, ficou por conta de duas trança laterais que se encontram formando apenas uma, nos longos cabelos ruivos. Com uma make leve e opaca, bem natural, o destaque ficou para os lábios, com um batom vermelho, combinando com a flor aplicada no vestido.

Em suas redes sociais, a atriz falou como é especial participar de um festival como o de Toronto, principalmente para ela que ama e vive o universo da dramaturgia. A artista conferiu também a première do documentário “Inside the Dream”, que conta detalhes do processo criativo das joias da marca italiana Bvlgari, e irá estrear este mês. “Foi maravilhoso poder cruzar o tapete vermelho e prestigiar a première. Ter a oportunidade de assistir aos bastidores desse processo aumentou ainda mais o meu fascínio por joias e pedras preciosas. É como ver um sonho se tornar realidade!”, contou em entrevista para a Vogue.

