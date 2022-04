A Vibra Energia (VBBR3) expandiu sua parceria com a Brasil BioFuels (BBF) em um projeto de biocombustíveis avançados no Norte do Brasil, que agora terá a palma plantada em Roraima como matéria-prima para a produção de combustível sustentável de aviação, além do chamado diesel verde. Com a expansão do projeto para a produção de biocombustível […]