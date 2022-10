Com quadro delicado, Erasmo Carlos é internado no Rio de Janeiro

Erasmo Carlos está internado desde a semana passada no hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O cantor está com 81 anos e trata de uma infecção pulmonar. De acordo com informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o quadro de saúde do artista é delicado.

O músico tinha sido internado em dezembro de 2021 após um diagnóstico de Covid-19. Na época, ele já estava vacinado e ficou em observação no hospital apenas por precaução da família.

Na última sexta-feira (21/10), a equipe do artista informou o adiamento de dois shows que ele faria nos Estados Unidos em novembro. Na publicação, eles falam em “motivos de força maior”, mas não dão detalhes. As apresentações seriam em 4 de novembro em Orlando e 10 de novembro em Miami.