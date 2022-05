Com que frequência você deve trocar o lençol?

Alguns podem pensar nisso como um assunto que não precisa ser discutido publicamente, mas ele afeta cada um de nós: com que frequência você deve trocar e lavar seus lençóis?

Uma pesquisa feita com 2.250 adultos do Reino Unido revelou que quase metade dos homens solteiros disseram que não lavam seus lençóis pelo menos uma vez a cada quatro meses. E 12% dos entrevistados admitiram que lavam quando se lembram, o que pode representar um período ainda maior sem higinenizá-los.

“Esse realmente não é um bom plano”, disse Lindsay Browning, psicóloga, neurocientista e especialista em sono à Radio 1 Newsbeat, da BBC. As mulheres solteiras trocavam as roupas de cama com mais frequência, 62% substituindo a cada duas semanas. Já os casais afirmam fazer a troca a cada três semanas, de acordo com dados de uma empresa de roupas de cama.

Por que precisamos trocar nossos lençóis? Para ir direto ao ponto, Browning diz que devemos trocar nossos lençóis uma vez por semana ou a cada 15 dias, no máximo. A higiene é um fator importante. E um dos motivos é o suor – especialmente em dias de forte calor. “Isso ocorre porque o suor entra nos lençóis, fazendo com que eles não apenas cheirem mal, mas também fiquem bastante obstruídos”, de acordo com Browning.

Ela diz que precisamos ter fluxo de ar para nos sentirmos frescos ao dormir, pois é quando conseguimos atingir o sono de melhor qualidade. Mas não é apenas com o suor que precisamos nos preocupar. Nossas próprias células mortas da pele, das quais nos livramos durante o sono, também são uma preocupação. “Se você não lavar a roupa de cama o suficiente, as células mortas da pele vão se acumular nos lençóis.”

Parece horrível? Fica pior. Esse acúmulo significa que pequenas criaturas conhecidas como ácaros podem se alimentar dessas células, causando desconforto e até erupções cutâneas. “Você não estará apenas dormindo na nojeira do suor e das células mortas da pele, mas também dos ácaros.”

A época do ano importa?

Um pouco.

“Podemos ser um pouco mais tolerantes nos meses de inverno”, diz Browning, reforçando que a troca ao menos uma vez por semana “seria o ideal”. Se você estiver demorando mais do que duas semanas, “você está entrando em um território não tão bom”. Mesmo que a gente sue menos no inverno, você continua se livrando das células mortas da pele, diz ela. “E você ainda vai para a cama com as mãos um pouco sujas, com a mesma respiração saindo de sua boca.”

Na pesquisa, 18% afirmaram que tomar banho à noite para não sujar os lençóis e usou essa prática como justificativa para não trocar a roupa de cama com mais regularidade. Browning diz que o verão ainda traz os problemas respiratórios adicionais da rinite alérgica e do pólen. “É muito importante lavar os lençóis regularmente porque senão você terá esses alérgenos na cama e causará esse congestionamento”.

Um santuário Esquecer (67%), não ser incomodado (35%) e não ter outra limpa (22%) são algumas das principais razões pelas quais as pessoas dizem que não trocam a roupa de cama mais vezes, com 38% dizendo que não acreditam que as roupas de cama precisam ser lavadas “com maior frequência”, de acordo com a pesquisa da Pizuna Linens. Browning diz que seu quarto deve ser um “santuário” para dormir e “um lugar maravilhoso e agradável onde nos sentimos felizes”. Ela tem clientes com insônia e diz que “se os lençóis deles não são lavados, parecem sujos e cheiram mal, isso aumenta aquela sensação de que sua cama não é o lugar que você quer estar”.

“Se nos deitarmos e nos sentirmos relaxados, confortáveis ??e felizes, aquele cheiro de roupa de cama nova nos ajuda a nos sentirmos calmos e felizes.”

Por | Uol