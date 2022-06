Com queda em doações por conta do São João, Hemoba está com estoque em alerta

Com a queda nas doações registradas por conta do feriado de São João, o Hemoba está com o estoque de sangue em alerta. No momento, a Fundação está com estoque crítico para o tipo sanguíneo O positivo. Por conta do baixo estoque, as unidades da no Hemocentro Coordenador (Av. Vasco da Gama), Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, na capital baiana, funcionarão normalmente no Dia da Independência da Bahia, 2 de Julho. Em sua sede, atenderá das 7h30 às 12h30 e, nos shoppings, das 9 às 18h. No interior do estado, as unidades estarão fechadas.

A Hemoba chama a atenção para a importância das doações regulares, pois além da demanda por transfusão de sangue nas unidades hospitalares de todo o estado, os hemocomponentes (produtos gerados do sangue total) possuem curto prazo de validade. As plaquetas, por exemplo, só podem ser utilizadas por cinco dias a partir da coleta do sangue e as hemácias por 35 a 42 dias (dependendo da solução de conservação). Para homens, o intervalo mínimo entre as doações é de 60 dias (com até quatro doações no ano) e, para mulheres, o intervalo mínimo é de 90 dias (com até três doações no ano).

Junho Vermelho – Durante o Junho Vermelho, campanha criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para incentivar a sociedade sobre a importância da doação regular de sangue, a Hemoba promoveu várias atividades para mobilizar os doadores e manter o estoque estável. Neste mês, foram cerca de 12.020 candidatos e 8.900 bolsas coletadas nas unidades da Fundação na capital e interior.

Critérios para doação: Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, é necessário também apresentar um documento original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, bem de saúde, descansado e alimentado, ter evitado alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

Prazo das vacinas: Pessoas que tomaram a vacina da gripe ou o imunizante Coronavac, devem aguardar 48h para doar sangue. As demais vacinas contra a Covid-19, como Astrazeneca, Pfizer e Jassen, impedem a doação por 07 dias. Os voluntários que testaram positivo para Covid-19 só podem doar 10 dias após a sua total recuperação, já aqueles que tiveram contato próximo a um caso confirmado, durante o período de transmissão, que segundo o Ministério da Saúde são 10 dias, ficam inaptos pelo período de 7 dias após o último contato.