Com saia rosa, Larissa Manoela posa com coxas volumosas e dá empinadinha: “Dei zoom mesmo”

Musa demais! Larissa Manoela, atriz global e influenciadora digital, levou o público à loucura compartilhando mais uma foto mais do que chamativa na tarde desta quinta-feira (11).

“Pisando em Pisa bem feliz”, escreveu na legenda da publicação. Já nos cliques simplesmente deslumbrantes, Larissa Manoela aparece com uma saia rosa e mais colada ao corpo, enquanto dá um sorriso apaixonante. Atualmente, a celebridade já ultrapassou a marca de 46,4 milhões de seguidores.

“Eu queria poder escrever tudo o que eu sinto… mas não tem como”, apontou uma seguidora no campo de comentários. “Nossa, amei esse lookinho”, disse mais uma, complementando com alguns emojis de coração.

Larissa Manoela fala o que achou de participar de uma novela de época Durante entrevista cedida à revista Quem, Larissa Manoela comentou mais com seus fãs sobre a diferença entre fazer uma novela atual e uma de época, como ‘Além da Ilusão’.

Tinha muita vontade de fazer novela de época. Vim de uma sequência de novelas infantojuvenis – o universo high school é mais próximo do que vivi – e não fazia ideia que seria presenteada com uma história tão interessante e com o desafio de viver duas personagens”, disse Larissa Manoela.

“O tema principal dessa novela é o encanto e o amor, esse sentimento que pulsa, faz faltar o ar e causa borboletas no estômago. Esta novela trata de um amor à primeira vista”, finalizou.

