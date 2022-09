Com seis estações funcionando e de graça, Salvador inicia operação teste do BRT

O BRT iniciou nesta sexta-feira (30), em Salvador, a operação teste nos trechos 1 e 3 do modal, entre a região do Shopping da Bahia e do Itaigara. O prefeito Bruno Reis participou da viagem inaugural e comentou a importância da obra para a cidade.

Inicialmente, dez ônibus estarão em pleno funcionamento para atender aos usuários, incluindo um veículo elétrico. Nesta fase de testes, que tem previsão de durar um mês, a população poderá utilizar o modal de forma gratuita, das 9h às 16h, diariamente. O BRT terá nesse trecho seis estações: Rodoviária, Hiper, Cidadela, Parque da Cidade, Itaigara e Pituba.

“Sabemos que o BRT é muito mais que uma obra de transporte público. É mobilidade e também infraestrutura. Essa região da cidade é cortada pelo Rio Camarajipe e era comum quando chovia ter alagamentos aqui em frente ao Parque da Cidade e ao Teresa de Liseux. Com essa obra, resolvemos alagamentos nessa região e com a segunda etapa vamos resolver os da Vasco da Gama. É uma grande obra de macrodrenagem”, afirmou Bruno.

Ele destacou que essa região da cidade se tornou um novo centro comercial, com presença de muitos escritórios e empresas. “Com isso, muitas pessoas se deslocam para cá diariamente para trabalhar e houve adensamento residencial. Qual era realidade aqui? Frequentes engarrafamentos. O complexo BRT veio resolver esses engarrafamentos com elevados e viadutos da região do Itaigara, com viadutos que estão sendo construídos na Vasco da Gama e Garibaldi. Com obras complementares, a exemplo da trincheira da Magalhães Neto que entregamos ontem. Estamos eliminando sinaleiras, fazendo com que transito flua”, elencou.

Segundo o prefeito, o valor original da obra caiu de R$ 800 milhões para R$ 500 milhões. A primeira etapa teve custo de R$ 240 milhões e agora a segunda custou R$ 38 milhões.

A entrega atual é de 4,5 km e tem em execução 7 km, da Lapa ao Cidade Jardim. A previsão de entrega do trecho 2 é nem junho do ano que vem. “Os viadutos do cruzamento da Vasco com a Garibaldi vamos entregar em fevereiro, antes do Carnaval. Vocês estão vendo, as obras estão em plena execução. Sem chuvas dá pra dar uma acelerada. Aquele cruzamento ali era um sonho histórico da cidade”, acrescentou o prefeito.