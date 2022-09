Com sete do Bayern, Alemanha divulga convocados para Nations League

Nesta quinta-feira (15/9), a Alemanha divulgou a lista de convocados para os próximos dois jogos da Nations League. A relação do técnico Hansi Flick conta com sete jogadores do Bayern de Munique: Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Muller, Jamal Musiala e Leroy Sané.

A lista também contempla jovens como Armel Bella Kotchap, zagueiro de 20 do Southampton, e Lukas Nmecha, atacante de 23 anos do Wolfsburg.

A Alemanha vai jogar em casa contra a Hungria, no dia 23 de setembro, às 15h45 (de Brasília). Em seguida, fecha a fase de grupos da Nations League contra a Inglaterra, fora de casa, no dia 26, no mesmo horário.

O elenco comandado por Hansi Flick é segundo colocado do grupo três, com seis pontos, apenas um atrás da Hungria. O líder de cada chave após seis jogos avança para a semifinal.

Veja a lista completa de convocados da Alemanha:

Goleiros: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen e Kevin Trapp;

Defensores: Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Robin Gosens, Thilo Kehrer, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck e Niklas Sule;

Meio-campistas e atacantes: Julian Brandt, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Thomas Muller, Jamal Musiala, Lukas Nmecha, Marco Reus, Leroy Sané e Timo Werner.