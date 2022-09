Com show de Marquinhos, Arsenal estreia com vitória na Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Arsenal levou a campo uma equipe mista para enfrentar o Zurique pela Liga Europa, na Suíça. O brasileiro Marquinhos, ex-São Paulo, foi o grande destaque dos Gunners na vitória por 2 a 1, marcando um gol e dando uma assistência.

Com a vitória na primeira rodada, os comandados de Mikel Arteta chegaram aos três pontos e assumiram a ponta do Grupo A, também integrado por PSV e Bodo/Glimt, que empataram na Holanda.

Mesmo com uma equipe repleta de reservas, o Arsenal controlou boa parte do primeiro tempo e em um contra-ataque fulminante abriu o placar aos 16 minutos. No lance, Nketiah arrancou pela esquerda e cruzou para Marquinhos, que bateu com categoria no ângulo direito da meta.

Entretanto, aos 44, os donos da casa empataram de pênalti, cobrado Kryeziu como manda o figurino: bola para um lado, goleiro do outro.

O Arsenal retornou ao segundo tempo ainda mais agressivo em busca do gol da vitória. Dessa maneira, em mais uma jogada da dupla Marquinhos e Nketiah, os Gunners voltaram a ficar à frente do placar. Aos 17, o brasileiro cruzou na cabeça do atacante inglês, que testou no pé da trave direita, sem chances para o arqueiro adversário.

Na sequência, o Arsenal foca suas atenções na Premier League. No domingo, a equipe recebe o Everton, às 10 horas (de Brasília). O Zurique, por sua vez, encara o Servette, fora de casa, pelo Campeonato Suíço, no mesmo dia, às 9h15.