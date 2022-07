Com show de Raphinha, Barça goleia Inter Miami em amistoso de pré-temporada

Na noite desta terça-feira, Inter Miami e Barcelona se enfrentaram no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, Flórida, nos Estados Unidos, em amistoso de pré-temporada. Mesmo na casa do clube de David Beckham, os catalães venceram por 6 a 0, com gols de Aubameyang, Raphinha, Ansu Fati, Gavi, Memphis Depay e Dembelé. Além disso, o brasileiro deu duas assistência na primeira etapa do confronto.

As principais novidades da equipe treinada por Xavi Hernández foram as presenças de Andreas Christensen, zagueiro dinamarquês, de Franck Kessié, meia marfinense, e de Raphinha, atacante brasileiro. Os três jogadores são recém-contratados e fizeram seu primeiro jogo com a camisa do Barcelona.

Dessa forma, o Barcelona continua sua preparação para a temporada 2022/23 na virada do próximo sábado para domingo, em clássico contra o Real Madrid, também nos Estados Unidos, a partir de 0 hora (de Brasília). No mesmo dia, o Inter Miami tem duelo contra o New York City, às 20 horas, pela Major League Soccer (MLS).

O primeiro gol do jogo saiu aos 19 minutos da primeira etapa, dos pés do atacante Aubameyang. O artilheiro gabonês recebeu assistência de Raphinha, que tabelou com Pedri na entrada da área, dominou e deu um toque sutil na saída do goleiro para abrir o marcador.

Seis minutos depois, foi a vez do brasileiro marcar seu primeiro gol vestindo a camisa do clube catalão. Após cruzamento da esquerda, a bola encontrou Raphinha livre do outro lado. O atacante bateu, de primeira, com categoria e ampliou a vantagem.

Já na reta final da primeira etapa, aos 41 minutos, o Barcelona ampliou o marcador. Após triangulação de Aubameyang, Raphinha e Ansu Fati, o brasileiro deu lançamento para o jovem espanhol, que invadiu a área e finalizou forte, de primeira, sem chance para o goleiro adversário.

Na volta do intervalo, as equipes modificaram bastante os jogadores em campo. No caso do Barcelona, Xavi decidiu por manter em campo apenas o goleiro Ter Stegen. Pelo lado norte-americano, o Inter Miami fez sete substituições, incluindo a saída do argentino Gonzalo Higuaín.

Aos dez minutos da etapa complementar, a vitória catalã tornou-se uma goleada. Memphis Depay cobrou escanteio rasteiro de e Gavi chegou livre, chutando forte no ângulo direito para fazer o quarto gol do Barcelona.

O quinto gol dos visitantes saiu após bela jogada de Depay, aos 24 minutos. O atacante recebeu passe de Alba, dentro da área, fez o pivô, girou bonito sobre o defensor norte-americano e bateu no canto esquerdo do gol.

No minuto seguinte, saiu o sexto da equipe de Xavi Hernández. Dembelé dominou na direita e foi costurando a defesa do Inter Miami até finalizar, cruzado, quase do outro lado da área, sem chance para o goleiro.