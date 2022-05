Com show do perímetro, Mavericks vencem Warriors e ganham sobrevida

O Dallas Mavericks ganhou uma sobrevida na série final da Conferência Oeste e com um festival de bolas de três pontos venceu o Golden State Warriors por 119 x 109, em jogo disputado nessa terça-feira (24/5), na American Airlines Center, em Dallas – Texas. Com a vitória, os Mavericks evitaram a varrida, diminuíram o prejuízo e agora estão perdendo por 3 x 1 na decisão do Oeste.

Em dado momento da partida, Dallas chegou a ter aproveitamento próximo a 60% do perímetro, números que caíram no quarto período em que o jogo já estava praticamente decidido. O grande nome do time vencedor foi Luka Doncic, como sempre. O esloveno fechou a partida flertando com o triple-double. Foram 30 pontos, 14 rebotes e nove assistências para ele.

Leia a matéria completa no The Playoffs, parceiro do Metrópoles.

