Com Silvio Santos afastado, Patrícia Abravanel promove mudanças no SBT

Silvio Santos parece não ter data para voltar ao comando de seu programa no SBT. Com o afastamento do Dono do Baú, Patrícia Abravanel está no comando do Programa Silvio Santos no lugar do pai. A filha do empresário anda fazendo mudanças e deixando o dominical com sua cara.

Desta vez, Patrícia Abravanel decidiu incluir homens no balé do Programa Silvio Santos, e a medida passa a valer já no próximo domingo (21/8).

Jefferson Candido, diretor do canal, publicou a notícia em seu Instagram. “Olha só que demais. Nesse domingo tem a estreia do ballet masculino no @pgmsilviosantos. Pela primeira vez na Tv teremos um ballet misto e está sensacional. Parabéns @rafinhaviscardi pelo trabalho!!!”, escreveu ele.

Vale ressaltar que as bailarinas de Silvio Santos são consideradas uma atração a parte pelo Homem do Baú, que sempre dá um jeito de destacá-las de alguma maneira.

Silvio Santos vai se aposentar? Recentemente, Patrícia Abravanel deixou claro que Silvio Santos não se aposentou e “nem passou o bastão”:

“Quero dizer uma coisinha: falam que Silvio Santos aposentou. Não, Silvio Santos não aposentou. ‘Ah, então ele não quer fazer o programa e passou o bastão?’, perguntam. Ele quer fazer o programa, sim. Ele não aposentou, nem passou bastão nenhum.”

