Com snipers e sem drones: DF prepara mega esquema de segurança para o 7 de Setembro

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) preparou um mega esquema para que as comemorações relativas ao feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência, transcorram de forma pacífica em Brasília

O tradicional desfile cívico-militar ocorrerá na Esplanada dos Ministérios, que estará fechada para o trânsito de veículos. O evento está marcado para começar às 8h.

De acordo com as informações às quais a coluna Grande Angular teve acesso, durante todo o dia será proibida a circulação de drones no espaço aéreo da região. O monitoramento da movimentação na Esplanada ocorrerá em tempo real, por meio de câmeras de vídeo, redes sociais e em pontos de observação com snipers.

As forças de segurança esperam grande público, principalmente de simpatizantes do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), que tem inflamado apoiadores a participarem do ato.

O secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo, disse que um gabinete de gestão estratégica composto pelo alto comando das forças de segurança e representantes de setores estratégicos do Governo do DF e governo federal acompanhará todo o evento e os atos que podem ocorrer antes ou depois.

“A Segurança Pública do DF tem vasta experiência em atuações em manifestações públicas e eventos de grande porte. A construção em conjunto do planejamento e a integração fazem parte da natureza do nosso trabalho e são essenciais para garantir a segurança e a ordem pública necessárias para que todos exerçam o direito de se manifestar pacificamente”, disse.

A PMDF fará linhas de revista pela Esplanada para impedir que os espectadores do desfile e manifestantes entrem com armas de fogo e objetos que possam ser utilizados para eventuais agressões ou depredações. “Não será permitido portar objetos perfurantes ou cortantes, como vidros, fogos de artifício, hastes para bandeiras, e qualquer outro material que possa causar ferimentos”, disse o chefe do Departamento Operacional da PMDF, coronel Naime.

A Cavalaria, o BPCães e Bope estarão posicionados em locais estratégicos para reforçar o esquema de segurança na Esplanada. A SSP vai instalar a estrutura denominada Cidade da Segurança, em frente ao Museu da República, para comandos móveis das corporações, ponto de apoio às tropas especializadas e ponto de atendimento médico. A Esplanada ainda terá mais dois lugares para atendimento de saúde: próximo ao Ministério da Previdência e na Cúria da Catedral.

Manifestações A SSP identificou, até o momento, seis movimentos que farão manifestação no período da tarde de 7 de setembro. Todos são a favor do governo de Jair Bolsonaro (PL): Brasil Unido pelo Presidente; Manifestação em Defesa da Liberdade e Eleições Transparentes; Ato Público com oração pelo Brasil; Manifestação Popular; Manifestação em Defesa da Democracia e Liberdade; Ato Público Pessoal – Valdemir Soares de Souza.

Caso haja manifestantes contra o governo, a orientação da SSP é de que eles fiquem na Torre de TV, ao lado da Praça das Fontes, para evitar confrontos com os demais atos.

STF e TSE O acesso à Praça dos Três Poderes será restrito no dia 7 de setembro, com bloqueio de grades e policiamento. Os prédios do Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Congresso Nacional, Ministério da Justiça e Ministério das Relações Exteriores também estarão bloqueados e contarão com segurança própria e da PMDF.

A SSP colocou a PMDF de prontidão para atuar com policiamento ostensivo especializado, como o choque, montado e aéreo, “em casos de distúrbios e tentativas de invasão a prédios públicos”. A área de realização do desfile, ao longo da arquibancada e imediações, terá a segurança reforçada com linhas de policiais.

Trânsito O trânsito da Esplanada dos Ministérios será fechado para veículos a partir das 17h de terça-feira (6/9), véspera do feriado. O bloqueio vai da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto até a via L4. A liberação para circulação de automóveis ocorrerá após o fim dos atos previstos e avaliação técnica do cenário para garantia da segurança.

A via N1 será parcialmente fechada para o treinamento do desfile no sábado (3/9), a partir das 7h. “Temos estratégias a serem utilizadas, a depender do cenário, do momento. A previsão de fechamento da Esplanada para o trânsito de veículos deverá ocorrer no dia anterior ao desfile cívico, mas a depender das circunstâncias, esse fechamento pode ser antecipado”, disse o secretário de Segurança Pública.

A SSP-DF orienta que os espectadores do desfile estacionem no Setor Hoteleiro Norte, Palácio do Buriti ou no Tribunal de Contas do DF (TCDF). O Detran fará fiscalizações na região com viaturas terrestres e uma aeronave.

