Com técnicos recém-chegados, Grêmio e Vasco se enfrentam pela Série B

TREINO E CONCENTRAÇÃO ⚽️ Na manhã desta sexta, realizamos nosso penúltimo treino antes do duelo com Vasco. Após as atividades físicas, Renato trabalhou questões técnicas e táticas com a equipe que vai a campo. 📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Leia mais em: https://t.co/7k61kyn20z pic.twitter.com/RhphFQkOMB — Grêmio FBPA (@Gremio) September 9, 2022

Os gremistas venceram em casa o Vila Nova por 2 a 1 na rodada passada. Eles serão comandados à beira do gramado pelo sessentão Renato Portallupi, que comemorou aniversário na última sexta (9) e inicia a quarta passagem como treinador do Imortal.

“Num momento desse, faltando 10 jogos para terminar a Série B, que nosso objetivo é voltar à Série A, é fundamental o torcedor abraçar o grupo”, defende Portallupi.

O Grêmio deve ir a campo com Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Campaz, ou Thaciano; Biel, Diego Souza e Guilherme.

Já Jorginho, que comanda o Vasco pela terceira vez na carreira, deve promover algumas mudanças no time, que já soma seis derrotas fora de casa na Série B. A principal alteração deve ocorrer nas laterais, posição em que atuou como jogador. No ataque, Figueiredo deve ser experimentado como centroavante.

“Nós precisamos ter coragem, jogadores confiantes”, afirmou Jorginho, que deve montar um esquema tático 4-4-2.

O Cruzmaltino deve começar com Thiago Rodrigues, Léo Matos, Anderson Conceição, Quintero e Paulo Victor; no meio de campo Yuri Lara, Andrey, Marlon Gomes e Nenê, no ataque Alex Teixeira e Figueiredo.