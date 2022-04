Com título espanhol, Marcelo se isola como maior vencedor do Real Madrid

O lateral-esquerdo Marcelo se tornou o jogador mais vitorioso da história do Real Madrid neste sábado. O brasileiro chegou a 24 títulos pelo clube com a conquista do Campeonato Espanhol, ultrapassando Paco Gento justamente na temporada em que provavelmente se despedirá dos madridistas, já que seu contrato dificilmente será renovado.

“Alegria imensa. Conseguimos ganhar a Liga antes, isso é trabalho de todo time. Estou muito contente. Temos que seguir somando”, disse Marcelo.

Neste sábado, o Real Madrid não tomou conhecimento do Espanyol, saindo de campo com a goleada por 4 a 0. Marcelo, inclusive, deu a assistência para o primeiro gol do jogo, marcado por Rodrygo, em boa trama pela esquerda. Com o resultado, os merengues ergueram a taça com quatro rodadas de antecedência.

“Fruto de trabalho, alegria, sacrifício, um montão de coisas. Juntando todos os fatores, conseguimos ganhar antes”, prosseguiu.

A comemoração deste sábado foi ainda mais especial pelo fato de o Real Madrid ter conquistado o campeonato diante de seus torcedores. Apesar de ter sido campeão espanhol em outras temporadas recentes, havia 15 anos que que o time não faturava o título no Santiago Bernabéu.

“Isso é a maior alegria que um jogador pode ter, celebrar com sua torcida, em um jogo em casa, depois de tantos anos. Só alegria, essa é a verdade”, comentou Marcelo.

Liga dos Campeões

Apesar da festa, o elenco do Real Madrid não terá muito tempo para comemorar. Na próxima quarta-feira, os comandados de Carlo Ancelotti recebem o Manchester City, pela volta da semifinal da Liga dos Campeões. Após perderem por 4 a 3 na Inglaterra, os merengues precisam reverter o placar para disputarem mais uma final da principal competição de clube do planeta.

“Hoje é dia de celebrar, mas sabemos que temos um jogo importante. Não haverá problema se celebrarmos bem hoje”, concluiu o lateral-esquerdo.