Com três gols brasileiros, Arsenal vence Aston Villa

O Arsenal segue fazendo campanha perfeita nesta reta inicial do Campeonato Inglês. Na tarde desta quarta-feira (31/8), a equipe recebeu o Aston Villa em Londres e conseguiu mais uma vitória, desta vez por 2 a 1. Todos os gols do jogo foram marcados por brasileiros.

O Jogo

O primeiro deles veio ainda no primeiro tempo. Aos 29 minutos, o lateral Tierney armou Gabriel Martinelli, que, mesmo sem ângulo, arriscou. O goleiro até defendeu, mas deu rebote nos pés de Gabriel Jesus, que deixou seu terceiro gol nesta edição do Inglês.

Agora no segundo tempo, o Aston Villa chegou ao empate aos 28 minutos. O também brasileiro Douglas Luiz foi para cobrança de escanteio pelo lado esquerdo e ousou, mandando direto para as redes, em seu segundo gol olímpico na temporada.

Porém, mal deu tempo de comemorar, já que, dois minutos depois, Martinelli dominou pela ponta esquerda e jogou para a meia lua. Lá, Tomiyasu armou Saka, que devolveu para o camisa 11 brasileiro. Sem dominar, Gabriel mandou forte para decretar a vitória dos Gunners.

Com o resultado, o Arsenal segue com seus 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês. São cinco vitórias em cinco jogos, que dão ao clube a liderança isolada da classificação. Enquanto isso, o Aston Villa aparece em situação completamente oposta, na vice-lanterna com apenas três pontos.

Próxima rodada

Pela próxima rodada da Premier League, o Arsenal de Gabriel Jesus e companhia terá pela frente clássico frente ao Manchester United, no Old Trafford. A bola rola para o confronto às 12h30 (de Brasília) do próximo domingo (4/9). Já o Aston Villa encara, no sábado (3/9), o vice-líder Manchester City, às 13h30, em Birmingham.