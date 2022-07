Com três jogadores a menos, São Paulo derrota Universidad Católica

O São Paulo deixou bem encaminhada a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao derrotar a Universidad Católica (Chile) por 4 a 2, nesta quinta-feira (30) no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no jogo de ida das oitavas da competição continental.

🔴⚪️⚫️ Fim de jogo! O @SaoPauloFC bateu o @Cruzados por 4-2 no Chile e saiu na frente nas oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/tUZ7mkAImT — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) July 1, 2022

Com esse resultado, o Tricolor fica em boa situação para a partida da volta, na próxima quinta (7) no estádio do Morumbi.

O grande destaque da partida foi, sem dúvida, o atacante Luciano, que marcou duas vezes para ajudar a equipe de Rogério Ceni e encerrar um incômodo jejum de gols que já durava quase dois meses.

Porém, quem abriu o placar a favor do Tricolor foi o lateral Reinaldo, em cobrança de pênalti aos 14 minutos do primeiro tempo. Aos 23 o lateral Isla (que acaba de deixar o Flamengo) falhou e o argentino Calleri aproveitou para tocar para Luciano ampliar.

Após o longo jejum, o camisa 11 queria mais e conseguiu aos 38, após receber de Reinaldo, se livrar de dois marcadores com um drible e chutar com violência.

Talvez por conta da boa vantagem construída na etapa inicial, o Tricolor relaxou no início do segundo tempo e permitiu que os chilenos descontassem logo no primeiro minuto com Zampedri. Três minutos depois Igor Vinícius foi expulso após receber o segundo cartão amarelo e ficou a impressão de que os brasileiros poderiam se complicar de vez.

Mas o artilheiro Calleri entrou em ação e marcou o quarto do São Paulo após bela trama entre Patrick e Igor Gomes. O problema foi que o time do Morumbi ficou sem outro jogador, após o juiz expulsar Rodrigo Nestor (com auxílio do árbitro de vídeo), que pisou na perna de um adversário.

Com a vantagem numérica a Católica chegou ao segundo, agora com Valencia. A pressão dos chilenos aumentou mais, especialmente após a terceira expulsão, de Calleri, mas o time de Rogério Ceni mostrou força para segurar a vitória até o apito final.

Derrota do Dragão

Também nesta quinta, o Atlético-GO foi até o estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, e foi derrotado por 2 a 0 pelo Olimpia (Paraguai).

🔥 Vantagem paraguaia! 🤍🖤 No Defensores del Chaco, o @elClubOlimpia venceu o @ACGOficial por 2-0 na partida de ida das oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana. 🔜 A volta será no dia 7/7, em Goiânia! pic.twitter.com/0nUgUiPnVa — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) July 1, 2022

Agora o Dragão e os paraguaios decidem quem segue para as quartas na próxima quinta no estádio do Serra Dourada.