Com troca de figurino, Dua Lipa entrega performance animada e sensual em show em São Paulo

Por volta das 20h30 desta quinta-feira, 8, um vídeo começou a ser exibido nos telões do palco montado no Complexo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. Com referências de vídeos de malhação dos anos 80, as imagens apresentavam todos os dançarinos que subiram ao palco com colant amarelo neon. Por último, a cantora britânica por quem todos aguardavam ansiosamente. Dua Lipa subiu no palco com um figurino verde: um macacão justo, de alcinha, com luvas da mesma cor. A primeira música, “Physical” já deu o tom do restante da apresentação: Dua estava ali para fazer o Anhembi se divertir e dançar muito. A britânica se moveu no palco com confiança, sensualizando com a plateia, câmeras e até com o microfone, levando os fãs à loucura. A troca de figurinos também esteve presente: além do macacão verde, a artista desfilou outros três modelitos, todos super brilhantes, colados e com pele à mostra.

A turnê “Future Nostalgia”, do disco de mesmo nome, lançado durante o lockdown da pandemia, tem servido o propósito de fazer com que o público — e a própria cantora — extravasem depois dos dois anos de medidas restritivas. O hit oitentista foi seguido pela famosa “New Rules”, seguida por “Love Again”, “Cool”, “Pretty Please” e “Break My Heart”, todas acompanhadas de muita coreografia, animação… Uma verdadeira performance. Somente em músicas mais lentas, como “Boys Will Be Boys”, Dua Lipa ficou centralizada no palco, apenas elas, luzes e o microfone. Na faixa “Be the One”, do álbum lançado em 2017, a artista se emocionou. Com os olhos cheios d’água, Dua agradeceu a animação da plateia e lembrou da última vez que veio ao país. A primeira apresentação, a artista relembrou, foi em um lugar pequeno e, dessa vez, ela nem enxergou o final da multidão.

Já tomaram as redes vídeos que mostram a cantora, em outras apresentações, sentada em degraus ao lado dos dançarinos, como se fosse o recreio do Ensino Médio, cantando e embalando ao som de “Cold Heart”, em parceria com Elton John. Dua ganhou bandeiras da comunidade LGBTQIA+ e as exibiu durante a canção. “Cold Heart” acabou com todos os dançarinos e a cantora abraçados, com a bandeira de fundo. Mais para o final da apresentação, que durou uma hora e meia, Dua Lipa cantou os hits “One Kiss”, “Future Nostalgia”, “Levitating” e finalizou a apresentação com “Don’t Start Now”. No domingo, 11, ela se apresenta no Palco Mundo, no Rock In Rio.