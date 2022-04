Com vagas para PCDs, confira ofertas de emprego em Salvador nesta terça (12)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 56 vagas de emprego para esta terça-feira (12). Do total, 18 são destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Os candidatos devem acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento, a partir das 17h30h.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

VAGAS

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento em Informática e boa dicção.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: a combinar+ benefícios

2 vagas

Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento em Informática e boa dicção.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.212,00 + benefícios

1 vaga

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, moradores das seguintes regiões: Cajazeiras, Castelo Branco, Via Regional, Amaralina, Brotas, Paralela e Lauro de Freitas.

Salário: a combinar + benefícios

9 vagas

Porteiro (vaga para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.212,00 + benefícios

1 vaga

Lavador de caminhões

Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH D, ter disponibilidade de horário

Salário: R$1.765,92 + benefícios

1 vaga

Conferente de mercadoria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com câmara fria e disponibilidade de horário

Salário: R$2.034,03 + benefícios

2 vagas

Professor do ensino fundamental

Ensino superior completo em pedagogia, seis meses de experiência, imprescindível conhecimento informática avançada

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Recepcionista atendente

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: R$1.212,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de linha de produção de alimentos

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência fabricação de bolos, tortas, produtos de confeitaria e panificação.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Técnico em refrigeração

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível curso na área.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Vendedor de consórcio

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: comissão + benefícios

5 vagas

Assistente de vendas

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: conhecimento de pacote office, experiência com vendas, elaboração de contratos e confecção de proposta, conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será por MEI (Microempreendedor Individual).

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Topógrafo

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: CNH B, Habilidade com AutoCad, interpretação de desenhos técnicos em Marmoraria

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante prático de funilaria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: conhecimento em lixar e pintar chapas

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Técnico de refrigeração

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: conhecimento em refrigeração de geladeira e balcões e vitrines resfriadas.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Vendedor interno

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em madeireira.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Conferente de mercadoria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em madeireira.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Operador de máquina de serra

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em madeireira.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Preparador de veículos

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Polidor de veículos

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível conhecimento de informática e boa dicção. vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e região.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: R$1.212,00 + benefícios

10 vagas

Barista

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: preparo todo tipo de cafés (expresso, coados no pano, cafés gelados, bebidas com café), sucos e sanduiches, ter disponibilidade de horário

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Analista de sistemas

Ensino superior completo em Análise de Sistemas, três meses de experiência, desejável conhecimento em desenvolvimento em plataforma Web e Desktop, Repertórios de códigos (GIT ou TFS),PL-SQL, SQLSERVER, XML, UML e vivência em modelagem de dados.

Salário: R$4.739,00 + benefícios

1 vaga

Recepcionista de laboratório (estágio)

Ensino superior incompleto em Recursos Humanos (estar cursando a partir do 3º semestre a noite), sem experiência, desejável conhecimento No Sistema Smart.

Bolsa: R$519,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar técnico em Tecnologia da Informação (estágio)

Ensino superior incompleto em Tecnologia da Informação (estar cursando a partir do 3º semestre à noite), sem experiência, desejável conhecimento No Sistema Smart.

Bolsa: R$519,00 + benefícios

1 vaga