Comandante da 43ª CIPM realiza reunião comunitária em Prata, distrito de Itamaraju

Publicado em 12 de ago de 2021 e atualizado às 17:07

Na manhã desta quinta-feira (12), a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM/Itamaraju, acompanhada do Tenente Amaral, do Subtenente Agnaldo e do Soldado Marcos Reis, esteve em visita ao distrito de Prata, na zona rural de Itamaraju, onde se reuniu com os moradores e tratou de assuntos relacionados à segurança daquela comunidade.

Na oportunidade, a comandante fez uma explanação sobre o papel da Policia Militar na segurança pública e ressaltou esforço que tem feito para fazer a segurança chegar nos distritos, atraves do serviço de ronda rural, pontuando as dificuldades encontradas.

Em seguida, a major tomou conhecimento das principais demandas do distrito, apresentadas por alguns dos participantes da reunião.

A comandante tambem falou sobre o Conselho Comunitario de Segurança de Itamaraju, que será criado para servir como um aliado da sociedade, inclusive das comunidades interioranas, na busca por soluções dos problemas relacionados à segurança no municipio.

Por | 43ª CIPM