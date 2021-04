Comandante da 43ª CIPM se reúne com prefeito de Jucuruçu para tratar da segurança no município

Na manhã desta quinta-feira (29), a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM/Itamarajy, esteve em visita ao município de Jucuruçu, onde na oportunidade esteve se reunindo com o Prefeito Arivaldo de Almeida, Costa e com o efetivo do 4⁰ Pelotão, responsável pelo policiamento no município.

Na reunião com o Prefeito, a Comandante conversou sobre alguns pontos relacionados à segurança no município e, em seguida, foi assinado pelo gestor municipal um termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Jucuruçu e à Polícia Militar da Bahia, que possibilitará o apoio mútuo em prol da segurança da população jucuruçuense, o que será encaminhado para apreciação do Comando Geral da PMBA, com vistas à celebração.