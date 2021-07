Comando em visita aos distritos”, iniciativa da 43ª CIPM busca melhorar serviços

Destaque



Publicado em 13 de jul de 2021 e atualizado às 21:05

Na manhã desta terça-feira (12), a 43ª Companhia Independente de Polícia Militar deu início à prática denominada “O Comando em visita aos distritos”, que pretende estreitar ainda mais a relação da unidade com as comunidades interioranas da sua área, no sentido de conhecer de perto a realidade de cada localidade e fortalecer o trabalho que vem sendo desenvolvido através da “Ronda Rural”.

De acordo com a Major Kelly Ravani, as visitas do Comando da unidade ocorrerão semanalmente, onde serão visitadas duas comunidades por vez, até que todos os distritos de Itamaraju e Jucuruçu, que integram a área responsabilidade territorial da unidade, sejam visitados e georreferenciados.

Dessa feita, a comandante, acompanhada do Capitão Sidney Oliveira, subcomandante, do Subtenente Agnaldo Lima, comandante do 1⁰ Pelotão, e do Soldado Marcos Reis, visitou “São Paulinho” e “Vila União”, distritos do município de Itamaraju.

Na oportunidade, a comandante falou das limitações e dificuldade enfrentadas pela unidade para garantir um policiamento permanente nos distritos, ouviu as demandas e sugestões apresentadas pelos representantes das duas comunidades e estimulou os participantes a estarem colaborando e se envolvendo com as questões relacionadas à segurança local, para que a ronda rural atue de forma ainda mais efetiva na solução dos problemas.