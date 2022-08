Começa 13ª edição da Festa do Café Conilon de Itabela

A 13ª edição da Festa do Café Conilon de Itabela começa nesta sexta-feira, 19, e vai até o próximo domingo (21). O evento, tradicionalmente conhecido pela mobilização da região em virtude da produção do café, deve receber visita da população de toda a Costa do Descobrimento, também dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

“A festa tradicional da cidade não acontecia desde 2019 por causa da pandemia. É um evento que reúne famílias e amigos que moram distante. Aquece o comércio, proporciona lazer e entretenimento aos moradores de Itabela, e ainda tem como pano principal manter e preservar essa cultura local. Os produtores rurais se preparam durante o ano inteiro para a principal atração da festa”, disse o representante do Sindicato dos Produtores Rurais.

Além dos shows noturnos gratuitos, a festa contará com a FEIRA DE AGRONEGÓCIOS e com o concurso GAROTA CAFÉ, que aportará um desfile que premiará com R$ 5 mil a participante campeã.

A primeira noite aconteceu nesta quinta-feira (18), sendo dedicado à música gospel para abençoar a festividades, ao som de Anderson Freire.

Veja a grade de shows:

Sexta-Feira (19)

08hs – Abertura dos Stands

19hs – Abertura solene

22hs – Fechamento da Feira de Agronegócio

Kevi Johny, Saia Rodada e Sinho Ferrary

Sábado (20)

08hs – Credenciamento para ciclo de palestras

09hs – Marcelo Curitiba (Robustas Amazônica – Clone de café)

09:30hs – Inorbet de Melo (Manejo de Fitonematoides)

10hs – Hiata Anderson (Colheita Mecanizada do Café Conilon)

10:30hs – Gustavo Sturm (Qualidade de Café e Perspectiva Futura)

11hs – Movimento para perguntas

12hs – Almoço – Livre

22hs – Fechamento da Feira Agronegócio

Léo Magalhães, Seu Jorge, Tayrone e Cris Lima

Domingo (21)

08hs – Abertura dos Stands

15hs – Sorteio beneficente

17hs – Encerramento da Feira Agronegócio

Claudia Leite e Deivison Ferraz