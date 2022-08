Começa a exibição de propaganda eleitoral gratuita. Veja horários do DF

Começa nesta sexta-feira (26/8) a exibição de propaganda eleitoral gratuita nos rádios e nas televisões. No Distrito Federal, a veiculação para os candidatos ao GDF começará, durante o primeiro turno, pela Rede Globo — que vai exibir as mensagens de 26 de agosto até 31 de agosto.

Os postulantes ao Palácio do Buriti terão as propagandas exibidas às segundas, quartas e sextas-feiras. Das 7h15 às 7h25 e das 12h15 às 12h25, no rádio. Na TV, a exibição ocorrerá das 13h15 às 13h25 e das 20h45 às 20h55. Cada candidato terá um tempo específico, sendo o governador Ibaneis Rocha (MDB) o com maior tempo em tela.

Veja a relação completa:

Para os candidatos a deputado distrital, as exibições ocorrerão também nos três dias da semana. Das 7h05 às 7h15 e das 12h05 às 12h15, no rádio; e das 13h05 às 13h15 e das 20h35 às 20h45, na televisão.

Senadores terão as propagandas exibidas nos mesmos dias. Os horários serão: das 7h às 7h05 e das 12h (doze horas) às 12h05, no rádio; e das 13h às 13h05 e das 20h30 às 20h35, na TV.

Nas eleições para deputado federal, a exibição será às terças e quintas-feiras e aos sábados, nos seguintes horários:

das 7h12m30 às 7h25 e das 12h12m30s às 12h25, no rádio; das 13h12m30 às 13h25 e das 20h42m30 às 20h55, na televisão. TRE divulga tempo de propaganda gratuita de candidatos ao GDF. Veja

Regras Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não serão permitidos cortes instantâneos nem nenhum tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos. A norma proíbe a exibição de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatas e candidatos.

Também é proibido incluir, no horário destinado às candidaturas proporcionais, propaganda de candidaturas majoritárias ou vice-versa. No entanto, é permitido o uso, durante a exibição do programa, de legendas com referência às candidaturas majoritárias ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias de candidatas ou candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidatura de partido, federação e coligação.

O post Começa a exibição de propaganda eleitoral gratuita. Veja horários do DF apareceu primeiro em Metrópoles.