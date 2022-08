Começa nesta terça-feira mais uma fase de pagamento do Auxílio Brasil. Cada família cadastrada no programa vai receber um valor mínimo de R$ 600.

O governo antecipou o calendário das parcelas no mês de agosto. O pagamento do benefício depende do número final do Nis, o Número de identificação social. Por exemplo, os beneficiários com o NIS final 1 terão o valor depositado nesta terça.

Cerca de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade vão receber o auxílio. O Ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, em entrevista à Voz do Brasil explica quem tem direito de receber o recurso são pessoas na pobreza ou na extrema pobreza.

Também nesta terça-feira, será pago a 5 milhões de famílias uma parcela do auxílio gás de R$ 110.

Ronaldo Bento disse ainda que em breve o governo vai publicar uma portaria para regulamentar as regras sobre a oferta de crédito para as pessoas que recebem o auxílio Brasil. O beneficiário que optar por um empréstimo terá desconto automático de parcelas, feito diretamente nos pagamentos do beneficio.

