Começam na próxima segunda-feira (26) as inscrições para as 200 mil vagas de cursos de qualificação profissional na rede estadual

As inscrições para as 200 mil vagas de cursos de Qualificação Profissional ou de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de ensino não presencial de Educação à Distância (EAD) do Programa Educar para Trabalhar, serão iniciadas nesta segunda-feira (26), conforme edital já divulgado no Diário Oficial (DO). As inscrições, que seguem até o dia 5 de maio, serão feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico e questionário socioeconômico, que serão disponibilizados no Portal da Educação, no endereço www.educacao.ba.gov.br.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, destacou a importância do Educar para Trabalhar. “O Educar para Trabalhar está ancorado no Programa Estado Solidário, que reúne um conjunto de ações implementadas pelo Governo do Estado, em benefício do povo baiano. Na parte dirigida para os estudantes e sua famílias, o Programa Estado Solidário envolve também os programas Mais Estudo, de monitoria estudantil; Vale-alimentação Estudantil; e Bolsa Presença. São, portanto, políticas públicas de assistência estudantil que visam amparar os estudantes e suas famílias neste momento de pandemia, garantir a permanência dos estudantes na escola e assegurar condições de aprendizagem”, afirmou.

De acordo com o cronograma, o estudante matriculado em 2020/2021 nos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da rede pública estadual de ensino, bem como o egresso dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da rede pública estadual de ensino, que tenha concluído o curso técnico entre 2017 e 2019, deverá realizar a inscrição no período de 26 de abril a 1º de maio. Já o estudante matriculado em 2020/2021 no Ensino Médio regular da rede pública estadual de ensino deverá realizar a inscrição no período de 2 a 5 de maio.

*Requisitos -* Entre os requisitos para a inscrição, o candidato deve ser residente e domiciliado no Estado da Bahia; possuir registro de matrícula junto à SEC; possuir Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) válido; ser estudante regularmente matriculado no Ensino Médio da rede pública estadual de ensino no ano letivo de 2020/2021 e possuir frequência neste ano letivo; ser egresso de curso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da rede pública estadual, no período de 2017 a 2019; e possuir documentação pessoal.

As vagas estão distribuídas em 11 Eixos Tecnológicos e 44 cursos de Qualificação Profissional ou de Formação Inicial e Continuada (FIC), em um total de 3.567 turmas. Dentre os cursos ofertados, destacam-se: Administrador de Banco de Dados; Auxiliar de Laboratório de Microbiologia; Bovinocultor de Corte; Confeiteiro; Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos; Desenhista da Construção Civil; Montador e Reparador de Microcomputadores; Operador em Petróleo e Gás; Padeiro; Programador Web; Recepcionista em Serviços de Saúde; e Vitrinista; dentre outros. A relação completa dos cursos se encontra no edital.

*Seleção -* O processo de seleção dos candidatos inscritos será feito por Sorteio Eletrônico, no dia 6 de maio. A listagem com o resultado parcial do processo de seleção com a indicação dos nomes dos classificados será divulgada na mesma data do sorteio e o resultado final, no dia 9 de maio, ambos no Portal da Educação. A matrícula será realizada no período de 10 a 16 de maio. Os cursos terão duração média de três meses e serão distribuídos em três entradas. As aulas da primeira entrada serão iniciadas no dia 17 de maio; as da segunda entrada, no dia 5 de julho; e as da terceira entrada, no dia 30 de agosto.

Foto: Josenildo Almeida/ Ascom SEC