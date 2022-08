Começou a ser montada a megaestrutura da 13ª edição da Festa do Café de Itabela

Com expectativa de ser uma das maiores edição da história de Itabela, a 13ª Festa do Café começou a ganhar forma com a montagem da megaestrutura do evento na manhã desta quarta-feira,10, que terá um grande circuito para acomodar cerca de 50 mil pessoas por noite.

Resultado da parceria entre Prefeitura de Itabela e Sindicato dos Produtores Rurais, a festa, que acontecerá de 18 a 21 de agosto, reunirá atrações de nível nacional e Feira de Agronegócio.

Palcos conjugados, trio elétrico, camarote privado, barracas padronizadas e banheiros são os principais componentes do circuito, que está sendo montado nas imediações da Praça do Café, centro da cidade, próximo às rodovias BR-101 e BA-283.

Um dos destaques da megaestrutura será a presença de dois palcos, um ao lado do outro, onde se apresentarão atrações como Cláudia Leitte, Seu Jorge, Léo Magalhães, Tayrone, Kevi Jonny, Sinho Ferrary, dentre outros artistas.

“Estamos investindo na melhor estrutura do mercado de eventos para oferecer ao público uma Festa do Café memorável, com conforto e segurança, para que todos possam se divertir com muita alegria e animação”, frisou o prefeito de Itabela, Luciano Francisqueto.

A previsão é que a estrutura esteja completamente montada até o final de semana.

Por | Ascom