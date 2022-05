Comentarista exalta atuação de Hugo no clássico: “Salvou o Flamengo”

A atuação de gala de Hugo Souza rendeu a vitória para o Flamengo, no domingo (29/5), por 2 x 1 contra o Fluminense. Durante o programa ESPN F90, desta segunda-feira (30/5), o comentarista Fábio Luciano aproveitou para destacar a atuação do goleiro.

Segundo o ex-jogador, o atleta “salvou” o Flamengo depois de falhas em partidas anteriores.

“Meu destaque especial vai para atuação do Hugo ontem. Como o futebol é maravilhoso, porque ele te dá chance de falhar numa terça, falhar num domingo anterior, mas em um jogo gigante que é o Fla x Flu, teve uma atuação muito digna e que salvou o Flamengo. Ajudou muito e contribuiu muito para que o Flamengo conseguisse a vitória ontem contra o Fluminense”, afirmou ele.

O comentarista já havia comentado que as vaias da torcida para o goleiro era “cruéis” e que um apoio dos fãs poderia mudar a confiança de Hugo. Dessa vez, diferentemente dos jogos passados, a torcida gritou o nome do goleiro, que foi abraçado pelos colegas no final do confronto.

A vitória sobre o Fluminense encerrou um jejum de cinco jogos sem vencer o rival carioca. Agora, o Rubro-Negro volta aos gramado no domingo (5/6), contra o Fortaleza, no Maracanã.

