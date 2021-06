Comerciante realiza doação de frutas para o Hospital Municipal de Itamaraju

A unidade hospitalar de Itamaraju – HMI, recebeu na última quinta-feira 27 de maio de 2021, a doação de aproximadamente 200kg de frutas por parte de um comerciante do município.

O gesto nobre do comerciante Elias de Souza, é uma forma de gratidão a todos os profissionais de saúde que arduamente vem atuando frente a pandemia, dedicando com muito profissionalismo e amor a profissão de cuidar e salvar vidas.

O comerciante foi acometido ao vírus da Covid-19, e por alguns dias ficou em internamento na unidade hospitalar sendo bem atendido pelos profissionais da unidade.

Para o comerciante Elias de Souza, os cuidados recebidos foram superiores a profissão, fazendo uma grande diferença no seu tratamento, através do encorajamento transmitido pela equipe hospitalar e atenção simultânea entre as equipes escaladas nos plantões.

O comerciante acompanhado do jovem Henrique Peixoto, representante da Causa Solidária Rede do Bem, conversou com o diretor do HMI Rodival Souza (Binho), e nutricionista Jurânia Teixeira, estendendo o agradecimento a todos os profissionais e colocando-se à disposição da unidade hospitalar, caso seja necessário em contribuir com alguma alimentação.

Elias de Souza, é proprietário do Sacolão Bahia, o mais novo empreendimento do município atuando na linha de hortifrúti, o comércio vem se tornando destaque na cidade apresentando inovação, preços baixos, atendimento e opções a população.

Além disso o empresário destacou que vem ajudando outras instituições do município, finalizando destacou que mediante o momento vivenciado pela humanidade a união é a ferramenta de transformação e combate da pandemia, e que a corrente de solidariedade e amor precisa ser fortalecida a cada dia, encerrou.

Nos próximos dias através da parceria entre o Sacolão Bahia e Rede do Bem – Itamaraju, diversas ações solidárias serão realizadas nas áreas de vulnerabilidade social do município.

Por | Ascom