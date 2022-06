Comércio carioca espera alta de 3,5% em produtos para Festas Juninas

Após dois anos sem as tradicionais festas juninas, o comércio carioca está empolgado com o retorno dos arraiás. De acordo com a pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Estado do Rio de Janeiro e o Sindicato que representa o setor na capital, a expectativa dos comerciantes é de uma alta de 3,5% nas vendas. Foram pesquisadas lojas das zonas norte, sul e oeste cariocas, além da região central que concentra importante área de comércio popular.

Segundo os 250 lojistas entrevistados, entre os produtos mais vendidos estão os trajes típicos, principalmente camisas com estampa xadrez, lenços e chapéus de palha; adereços, bandeirinhas, lanternas, balões decorativos, fogos e prendas. Além disso, para estimular as vendas, os comerciantes estão apostando nas promoções, pagamento facilitado, descontos e kits de produtos a preços menores.

Os festejos juninos também vão movimentar economia no país, principalmente na Região Nordeste. A expectativa do Ministério do Turismo é que o São João seja responsável por gerar cerca de R$ 2 bilhões, nos destinos famosos pelas festas de arrasta pé. Só no estado da Bahia, se espera que mais de 1 milhão de pessoas aproveitem os festejos. Já em Campina Grande, na Paraíba, onde se localiza o “Maior São João do Mundo”, a estimativa é de um aumento de 400 milhões de reais para a economia local.

*Com supervisão de Vitória Elisabeth.

