Comércio carioca espera crescimento de 3% no Dia dos Namorados

O comércio carioca espera um crescimento de 3% nas vendas para o Dia dos Namorados, que se comemora em 12 de junho. De acordo com uma pesquisa realizada pelo CDL – Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – e o sindicato do setor na capital, entre os produtos mais vendidos já aparecem agasalhos de frio, roupas, tênis, bolsas e acessórios, joias e bijuterias, perfume, lingerie, smartphones, produtos de beleza e as tradicionais flores. As zonas norte e sul cariocas devem registrar o maior movimento.

Ainda segundo a pesquisa, que ouviu cerca de 300 lojistas, eles também estimam que o preço médio do presente por pessoas deve ser de R$ 150 e que os clientes deverão utilizar o parcelamento no cartão de crédito como principal forma de pagamento.

O presidente das duas entidades responsáveis pelo levantamento, Aldo Gonçalves, diz que mesmo com a expectativa de crescimento, os comerciantes admitem que as vendas ainda estarão abaixo de anos anteriores.

Já em âmbito nacional, de acordo com levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o SPC Brasil em todas as capitais brasileiras, com um público de diferentes faixas econômicas, quase 60% dos entrevistados pretendem comprar presentes, o que aumenta a expectativa de que sejam investidos mais de R$ 18 bilhões de reais na economia, valor próximo de 2021.

Os dados apontaram ainda que 56% dos consumidores pretendem comprar um único presente, enquanto 31% planejam adquirir ao menos dois itens para presentear pessoa amada.

*Com supervisão de Vitoria Elizabeth

Economia Rio de Janeiro Vitória Elizabeth / GT Passos Lucas Coelho* – Estagiário da Rádio Nacional Dia dos Namorados Rio de Janeiro comércio 2:04