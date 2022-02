Comércio não funcionará na segunda e terça feira do CARNAVAL

Destaque



Publicado em 25 de fev de 2022 e atualizado às 10:29

Conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT/2022, o comércio em Itamaraju não funcionará no dia 28/02/2022 (segunda-feira) e no dia 01/03/2022 (terça-feira feriado de carnaval).

Estes dias são considerados pontos facultativos pela portaria do governo federal mas, em função do Acordo coletivo firmado pelos Sindicatos do comércio em Itamaraju, o comércio não funcionará na segunda feira (28/02/22) em permuta para comemoração ao Dia do Comerciário e não funcionará na terça feira (01/03/22) em permuta ao dia 02/07/2022 (sábado – feriado da independência da Bahia), onde o comércio funcionará sem o pagamento de horas extras.

Somente as Farmácias; Serviços funerários; Padarias; Comércio de Gás, Água mineral, Bebidas; Abatedouros e Açougues especificamente, poderão funcionar nestes dias. Esta decisão está detalhadamente descrita na CCT/2022.

Por | CDL Itamaraju