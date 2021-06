Comida junina: como aproveitar as delícias do período sem exagerar!

Curiosidades



Publicado em 25 de jun de 2021 e atualizado às 18:53

O mês de junho chegou e junto com ele a vontade de saborear as delícias típicas dessa época do ano. Bolo de milho, canjica, amendoim, licor, mugunzá, são alguns dos pratos servidos para comemorar o São João e o São Pedro, festas bastante esperadas na região nordeste. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 ainda não acabou, então participar de grandes festas ainda não é possível. Mas, nada impede de aproveitar as comidas típicas do período dentro de casa, e ainda controlar o peso e manter a saúde.

Os especialistas alertam que não precisa desespero! Fazendo as escolhas certas, as opções poderão ser saborosas e saudáveis, sem comprometer o peso.

O amendoim é um ingrediente típico, rico em potássio, magnésio, zinco, proteína e gordura monoinsaturada (benéfica ao organismo). “Algumas iguarias feitas com o amendoim podem conter grande quantidade de açúcar, como o pé de moleque (490 Kcal em 100g) e a paçoca (150 Kcal em 30g). Sendo assim, deve ser consumido com moderação”, explica Gabriel Pacheco, nutricionista da Rede Alpha Fitness.

O milho é fonte de energia, fibras e é o mais tradicional alimento da maioria dos pratos juninos, seguido pela mandioca. “Cuidado com o seu consumo em excesso, em especial quando associado com gordura, a exemplo da manteiga, utilizada no milho cozido ou na pipoca”, acrescenta.

A tapioca é outro alimento muito consumido e pode ser ingerida doce ou salgada. Por ser produzida a partir da mandioca, é rica em carboidratos e alto teor energético. “O melhor é sempre optar por recheios com proteínas ou gorduras boas, como queijos brancos e/ou coco seco ralado”, alerta Gabriel.

Nas festas juninas, além das comidas, os licores também são muito populares e podem se tornar grandes vilões. Além do teor alcoólico, são adicionadas as calorias do açúcar, que pode deixar a bebida com quase 150 Kcal em uma dose de apenas 50 ml. A moderação sempre será a melhor saída. “Dá pra curtir esse período saboreando bem as iguarias juninas.

A melhor recomendação é não esquecer os hábitos de uma vida saudável como a hidratação, mastigar bem os alimentos e optar sempre por alimentos mais naturais”, aconselha o nutricionista da Rede Alpha Fitness.

Além disso, a dica é buscar o equilíbrio. Como esse ano os cuidados devem ser redobrados por conta da pandemia, o Coordenador da Rede Alpha Fitness, Guilherme Reis, incentiva a prática de exercícios para ajudar a reduzir efeitos dessa alimentação mais farta. “Uma excelente saída é um treino mais intenso de musculação, ou um aeróbico com consistência – como uma esteira, uma bike ou até mesmo uma corrida na rua, com máscara!”, aponta Guilherme.

