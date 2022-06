Comidas juninas podem causar problemas nos dentes; veja como evitar

A chegada do São João sempre traz um aumento na demanda dos consultórios odontológicos. Isso porque mutias comidas típicas podem provocar problemas nos dentes por conta dos ingredientes ou da textura.

Dentistas explicam que alimentos são esses e como eles podem prejudicar nossos dentes. No topo da lista estão as comidas mais duras, como pé de moleque, milho e maçã do amor.

De acordo com o dentista especializado em estética oral, Dylton Neton, o consumo de alimentos duros é o principal motivo para a quebra de dentes no período junino. “Na maioria dos casos, os dentes posteriores, responsáveis pela mastigação, são os mais acometidos. Pacientes que possuem próteses ou implantes devem ter cuidado redobrado, pois a estrutura pode ficar mais fraca. Uma dica é quebrar o alimento em pedaços menores e mastigar com calma”, diz.

“Importante lembrar também de preservar a integridade lentes de contato dentárias. Ao consumir alimentos muito duros e pegajoso pode causar atrito e desgaste. A maçã do amor, pé de moleque e o milho assado são apenas alguns dos exemplos do tipo de alimentos que você deve evitar”, completa o dentista especializado em estética oral, José Medeiros Filho.

Quem também precisa ter muito cuidado é quem usa aparelho ortodôntico. “Não existe restrição alimentar para pacientes com aparelho, porém, deve haver maior cuidado com os alimentos mais duros, como milho da pipoca ou pé de moleque, para não descolar ou quebrar os brackets – o que pode acarretar em atraso no tempo de tratamento”, alerta a ortodontista Julia Torres.

Outra recomendação dos profissionais é evitar o excesso de consumo de alimentos com açúcar, como canjica, bolos e paçoca, além do licor cremoso. “Além dos alimentos muito duros levarem a alguns prejuízos dentários, outro fator importante são as comidas açucaradas, que podem resultar em cáries. O que mais está relacionado ao surgimento das cáries é a frequência com que os doces são ingeridos, mais do que a quantidade. Ou seja, se você tem bons hábitos ao cuidar de seu sorriso, o consumo dessas comidas pode não ser tão prejudicial aos dentes”, explica a dentista Mariane Porto.

Segundo ela, ao chegar das festas é indispensável fazer uma escovação completa, sem utilizar a força, e não se esquecer de passar o fio dental em todos os dentes, além de escovar a língua devidamente.