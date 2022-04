Comissão do Senado convida diretores do FNDE para explicar denúncias de irregularidades no MEC

A Comissão de Educação, Esporte e Cultura do Senado aprovou nesta terça-feira, 12, convites para que dois diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sejam ouvidos sobre denúncias de irregularidades no Ministério da Educação. O requerimento inclui os depoimentos do diretor de ações educacionais, Garigham Amarante Pinto, e do diretor de gestão, articulação e projetos educacionais, Gabriel Vilar. Outras seis pessoas ligadas ao ministério também foram convidadas a prestar esclarecimentos. O pedido foi apresentado à comissão pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Somente os senadores Carlos Viana (MDB), Carlos Portinho (PL) e Esperidião Amin (PP) votaram contra.

O requerimento foi protocolado após o vazamento de um áudio em que o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro dizia priorizar amigos de pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro na destinação de verbas públicas. Os recursos são geridos pelo FNDE. Randolfe também cita que Garigham Amarante Pinto foi um dos responsáveis pela aprovação de Termo de Referência e prosseguimento de licitação do FNDE para aquisição de ônibus escolares com suspeita de sobrepreço, denúncia revelada pelo Estadão. O senador ainda menciona que Amarante e Vilar compraram carros recentemente por R$ 250.000 a R$ 330.000, preço que seria incompatível com o salário de diretor. Por se tratar de um requerimento de convite, eles não são obrigados a comparecer no Senado.