Comissão técnica do Brasil define agenda de observações para a Copa

Faltando 100 dias para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, a comissão técnica anunciou que intensificará as observações dos atletas para a próxima convocação da equipe, que acontece em setembro e será a última antes do Mundial.

Dessa maneira, até o próxima dia 28, dez jogos serão acompanhados in loco por pelo menos dois membros da comissão. Brasil, Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, França e México são os países escolhidos para a agenda de observações.

Além disso, a CBF anunciou que a comissão técnica acompanhará os treinamentos do Benfica, onde jogam David Neres e Lucas Veríssimo, e do Pumas, clube que contratou o lateral Daniel Alves.

Por outro lado, o técnico Tite garantiu que a lista final dos convocados para a Copa do Mundo ainda não está fechada.

“Não podemos estar fechados porque 100 dias é um período longo e estamos falando de uma Copa diferente das outras em diversos aspectos, especialmente físicos, com jogos de três em três dias.”, comentou o técnico brasileiro, que prosseguiu falando sobre o dever da comissão técnica nesse momento:

“Cabe à nossa comissão, dentro dos nossos limites éticos, orientarmos os atletas para buscarem a melhor preparação e levantarmos o máximo de informações. Os atletas competem lealmente entre eles e sabem disso”, afirmou Tite.

Confira abaixo a agenda completa de observações:

17/08 – Athlético Paranaense x Flamengo (Cleber Xavier e César Sampaio)

17/08 – Fluminense x Fortaleza (Tite e Matheus Bachi)

21/08 – Palmeiras x Flamengo (Tite e Cleber Xavier)

21/08 – Atlético de Madrid x Villareal (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

21/08 – Pumas x Santos Laguna (César Sampaio e Guilherme Passos)

23/08 – Benfica x Dínamo Kiev (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

24/08 – Pumas x Tigres (César Sampaio e Guilherme Passos)

27/08 – Juventus x Roma (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

27/08 – Arsenal x Fulham (Tite e Juninho Paulista)

28/08 – PSG x Mônaco (Tite e Juninho Paulista)