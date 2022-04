Comitê da Petrobras aprova nome de José Mauro Ferreira Coelho

O nome indicado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para presidir a Petrobras recebeu sinal verde do Comitê de Pessoas da estatal. Em reunião nessa segunda-feira (11), o grupo avaliou que não há nada que impeça a eleição de José Mauro Ferreira Coelho na Assembleia Geral Ordinária da companhia, marcada para amanhã (13).

Ex-oficial de Artilharia do Exército, ele já foi Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Atualmente preside o conselho de administração da estatal Pré-Sal Petróleo S.A. Também já ocupou a diretoria da Empresa de Pesquisa Energética e, ao longo de 15 anos, trabalhou na Agência Nacional do Petróleo.

Graduado em química industrial, José Mauro Ferreira Coelho é mestre em engenharia.

Ele foi indicado para a presidência da Petrobras na última semana, depois que Adriano Pires, inicialmente indicado para substituir Joaquim Luna e Silva, ter desistido do cargo. Depois de eleito nesta quarta-feira, Coelho ainda terá seu nome submetido ao Conselho de Administração da empresa, onde precisará ser aprovado.

Ainda na reunião de ontem, o comitê também avaliou o nome de Eduardo Karrer, que registra passagens por várias empresas do setor, para integrar o Conselho de Administração e considerou que ele preenche todos os requisitos para a função.

Rio de Janeiro